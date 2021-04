VGZ-topvrouw: Preventiegeld moet niet concurreren met lantaarnpalen

Iedereen heeft zijn mond vol over de noodzaak tot preventie, maar er gebeurt te weinig. Een nieuw kabinet moet zorgen voor een betere bekostiging van preventie en er moet meer ruimte komen voor samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Dat zegt Karien van Gennip, bestuursvoorzitter van VGZ, in de podcast Voorzorg .

Van Gennip, in het kabinet-Balkenende-II staatssecretaris van Economische Zaken, vindt dat een zorgverzekeraar een visie op preventie moet hebben. ‘Wij willen als VGZ gezondere verzekerden en helpen Nederland gezonder te maken. Daar is preventie onderdeel van.’

Domein-overstijgende samenwerking

VGZ heeft al preventieprogramma’s lopen. De zorgverzekeraar steunt de sociale benadering van dementie, waardoor mensen met dementie langer thuis wonen. Samen met Limburgse gemeenten werkt VGZ aan valpreventie en ondersteunt de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om. Volgens Van Gennip is domein-overstijgende samenwerking cruciaal. “Voor goed domein-overstijgend samenwerken, moeten we wel ontschotten. Als gemeenten investeren in preventie, zien ze daar niets van terug. De opbrengsten liggen op termijn bij de zorgverzekeraars. Dus als je investeert in het ene domein, moet je ook iets van de baten terugzien. In Rotterdam investeert VGZ om ggz-patiënten aan het werk krijgen. Als er minder werkloosheid is, daalt de vraag naar ggz. Mensen slapen beter en hebben minder medicijnen nodig.”

Preventiegeld oormerken

Naast ontschotting is ook een verandering in de bekostiging van preventie nodig. “Je moet preventiegeld voor gemeenten oormerken, zodat dit niet concurreert met lantaarnpalen. Zorgverzekeraars moeten een betaaltitel voor preventie krijgen. Je moet zorgaanbieders preventie mee laten nemen in het hele traject voor de patiënt. Het kan niet zo zijn dat diabetespatiënten op hun zeventigste bij de medisch specialist komen, en dan te horen krijgen dat ze twintig jaar eerder meer hadden moeten bewegen en gezonder hadden moeten eten. Dan ben je te laat”, aldus Karien van Gennip in de nieuwe podcast Voorzorg.