VGZ verhoogt tarieven voor aanbieders wijkverpleging en ELV 

Zorgaanbieders in de vvt krijgen volgend jaar van Coöperatie VGZ een extra tariefopslag . De tarieven voor de wijkverpleging stijgen met 1,4 procent. Voor eerstelijnsverblijf (ELV) komt er 1,7 procent bij. De zorgverzekeraar doet dit in reactie op het openbreken van de cao voor verpleging en verzorging.

Uit recent onderzoek van de Stichting IZZ onder zorgprofessionals blijkt dat medewerkers in de verpleging en verzorging het meest lichamelijk uitgeput zijn door hun werk. Veel medewerkers denken overdenken daarom de zorg te verlaten. “Werkgevers en hun medewerkers in de wijkverpleging hebben – nóg meer dan in andere sectoren – te maken met tekort aan personeel en hoge werkdruk”, aldus VGZ. “Mede doordat de cao VVT in 2023 is opengebroken en de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) de stijgende personeelskosten maar gedeeltelijk dekt, is de financiële druk extra hoog.”

Eenmalige verhoging

Om zorgaanbieders tegemoet te komen, verhoogt VGZ de prijsindexatie voor 2024. De indexering voor de wijkverpleging stijgt in 2024 van 6,37 naar 7,77 procent. Voor eerstelijnsverblijf verhoogt VGZ de indexering van 4,53 naar 6,20 procent. De verhoging van de prijsindexatie voor 2024 is eenmalig. Met de tegemoetkoming wil VGZ bijdragen aan het aantrekkelijk houden van werken in de wijkverpleging.

Het besluit van VGZ komt tijdens de onderhandelingen voor de contracten voor komend jaar. Aanbieders met wie al een contract voor 2024 gesloten was, krijgen een nieuw aanbod waarin de hogere indexering is verwerkt. Naast de indexering om de hogere lonen te kunnen betalen, maakt VGZ afspraken met aanbieders over het verlagen van de werkdruk, het terugdringen van het ziekteverzuim en het verminderen van de uitstroom van personeel.

Dag van de zorginkoop 2024

Het jaarcongres over zorgcontractering

28 maart 2024, Utrecht

Het zijn financieel gezien spannende tijden in de zorg. Het aantal zorgorganisaties dat in de rode cijfers beland stijgt en faillissementen worden niet uitgesloten. Zijn dit de resultaten van het IZA, de WOZO en de GALA? Of zijn het de te lage tarieven van zorgverzekeraars/zorgkantoren en te hoge tarieven van zzp’ers? Of liggen de redenen toch elders? Het belangrijkste is hoe kan de zorgsector het beter doen. Welke ruimte is er bij de zorgcontractering om de financiële posities te verbeteren? Wat zijn de oplossingen om toch te kunnen investeren in de toekomst? U hoort het tijdens de Dag van de zorginkoop.