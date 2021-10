VGZ verwelkomt Marion Koopman als lid raad van commissarissen

Marion Koopman is dinsdag door de Ledenraad van Coöperatie VGZ benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Koopman behartigt de portefeuille Digitalisering & Transformatie.

“Koopman (1968) is een ervaren bestuurder met een gedegen expertise en ervaring op het vlak van innovatie, transformatie en verbinding”, aldus VGZ. Sinds 2020 is zij Chief Growth Officer bij GroupM Emea, nadat zij een aantal directiefuncties bij KPN bekleedde en tussen 2012 en 2021 CEO was van Greenhouse Group.

Raad van commissarissen

Marion Koopman volgt Denise Koopmans op, die eerder dit jaar afscheid nam van de raad van commissarissen. De raad bestaat per 5 oktober 2021 uit Ron Icke (voorzitter), Albert Arp (vicevoorzitter), Marion Koopman, Floris Sanders, Lex Steenbergen en Franca Vossen.