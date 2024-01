Viattence kiest voor nieuwe toezichthouder met HR-expertise 

Marieke de Jong is vanaf 1 januari 2024 nieuw lid van de raad van toezicht van Viattence. De Jong zal zich voornamelijk richten op de portefeuille Mens en Organisatie (HR).

De Jong neemt de rol van raadslid over van Chantal Groot Kormelink, zij heeft haar twee zittingstermijnen voltooid. Chantal Groot Kormelink was naast lid ook vicevoorzitter. Deze rol wordt overgenomen door Michel Bloemsma, hij is sinds 2022 lid van de raad van toezicht.

Viattence geeft aan voorbereid te willen zijn op een toekomst waarin vergrijzing, de complexiteit van zorgvragen en arbeidsmarktkrapte verder zullen toenemen en de financieringsvormen gaan wijzigen.

Belang van expertise

Bestuurder Wiesje Heeringa van Viattence onderschrijft het belang van het hebben van expertise op het gebied van mens en organisatie binnen de raad van toezicht: “Met de toevoeging van Marieke haar kennis op het gebied van mens en organisatie, is zij een waardevolle versterking van de huidige raad. Ik kijk met enthousiasme uit naar een plezierige samenwerking, waarbij we gezamenlijk kunnen bijdragen aan de verdere optimalisatie van ons HR-beleid en het goed werken bij Viattence.”

Viattence biedt thuiszorg, dagbesteding, behandeling, wonen met zorg en verpleeghuiszorg aan ouderen in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Viattence heeft 1100 medewerkers.