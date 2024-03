Vicevoorzitter bestuur LUMC treedt terug

“Met de kennis van nu zou ik destijds anders hebben moeten handelen”, zegt hij in een bericht van het LUMC. “Ik wil met mijn besluit ook bijdragen aan het verder tot rust komen van de organisatie.” Volgens het umc was al duidelijk dat Hogendoorn zelf niet betrokken was bij deze onregelmatigheden.

Eerder meldde de bestuurder al tijdelijk terug te treden na publicaties van Follow The Money en OmroepWest, waaruit bleek dat de decaan eind 2021 mogelijk informatie had gekregen over onregelmatigheden bij de uitvoering van Europese projecten door het LUMC in samenwerking met onderzoeksbureau Percuros.

Diepe sporen

“Het definitief terugtreden van Hogendoorn en de aanloop hier naartoe zijn voor geen van de betrokkenen eenvoudig”, zegt Jacques van den Broek, voorzitter van de raad van toezicht van het LUMC. “De geconstateerde fraude met Europese subsidies heeft diepe sporen achtergelaten in het LUMC en velen in en buiten het LUMC geraakt.”

“Ondanks dit onvoorziene einde van zijn bestuurlijke periode, is de raad van toezicht Hogendoorn zeer erkentelijk voor zijn jarenlange bestuurlijke inzet voor en toewijding aan het LUMC. Onder zijn leiding hebben onder meer de Haagse Health Campus en het profileringsgebied Regeneratieve Geneeskunde vorm gekregen en hebben de studierichtingen Farmacie, Klinische Technologie, Transfusiegeneeskunde, Health, Ageing and Society en Population Health Management het licht gezien. De erkentelijkheid voor zijn werk wordt gedeeld door het College van Bestuur.”