Viecuri boekt verlies van 7,9 miljoen en krijgt steun van banken en verzekeraars

“Daar zijn we erg blij mee”, zegt bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten. “De banken en zorgverzekeraars hebben uitgesproken vertrouwen te hebben in onze aanpak. Tegelijk zijn we er nog niet. Maar de aanvullende afspraken met de banken en zorgverzekeraars geven ons de steun die we nodig hebben.”

Energiekosten

De energiekosten van VieCuri verdubbelden maar liefst in 2023. Was het Limburgse ziekenhuis in 2022 nog maar 2,5 miljoen euro kwijt aan gas en elektra, steeg dat in 2023 naar 7,2 miljoen euro. Daarbovenop kwamen hogere personeelskosten voor zowel vaste als flexibele medewerkers en inflatie van allerlei andere kostenposten. Daardoor was een omzetstijging van 337,5 miljoen naar 350,3 miljoen euro (+3,8 procent) niet genoeg om voor een positief resultaat te zorgen.

In een herstelplan wil VieCuri de komende jaren 12 miljoen euro bezuinigen. “We zijn keihard aan het werk om processen aan te pakken, efficiënter te werken en verbeteringen door te voeren”, zegt Schouten. “Tegelijkertijd doen we dat met minder mensen dan voorheen. We zijn immers zeer kritisch op het aannemen van nieuwe mensen. Dat betekent dat onze collega’s op dit moment vooral nog ‘de pijn’ voelen. Ze ervaren nog niet wat nieuwe werkprocessen aan winst opleveren, omdat dit nog niet tastbaar is.”

Complexe zaken

Het ziekenhuis wil steeds meer digitaal werken, flexibeler en wendbaarder worden. Zo moet onder meer het aantal no-shows worden teruggedrongen en wordt het beddenhuis heringericht,

“Het zijn veel complexe zaken om te verbeteren en er zijn veel afhankelijkheden”, legt de bestuursvoorzitter uit. “Als het makkelijk was, deden we het immers al. De resultaten van deze acties beginnen zich af te tekenen en dat geeft ons veel vertrouwen. Dat spreken de banken en zorgverzekeraars nu ook uit.”