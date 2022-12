VieCuri leent 160 miljoen van EIB, Rabobank en Wfz

VieCuri Medisch Centrum heeft een lening van 160 miljoen euro afgesloten met de Europese Investeringsbank (EIB), de Rabobank en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Het ziekenhuis gebruikt het geld onder meer voor de vernieuwing en uitbreiding van het OK-complex en de Medische Beeldvorming in Venlo, de nieuwbouw in Venray, investeringen op het gebied van duurzaamheid en ict-vernieuwingen bijvoorbeeld op het gebied van het elektronisch patiëntendossier.

Door de energiezuinige nieuwbouw en de duurzaamheidsinvesteringen zal er volgens het ziekenhuis flink bespaard kunnen worden op energiekosten en CO2-uitstoot, in lijn met VieCuri’s doelstelling om in 2030 de CO2-emissies met bijna 50 procent te laten dalen ten opzichte van het niveau in 2013.

Gespecialiseerde zorg

“Als topklinisch ziekenhuis toont VieCuri ambitie en willen wij onze zorg blijven verbeteren”, zegt IJsbrand Schouten, voorzitter VieCuri. “VieCuri doet dat door opleiden, onderzoeken en innovaties. Maar ook door de faciliteiten te verbeteren. Zo biedt VieCuri steeds meer gespecialiseerde zorg aan én maken wij onze locaties klaar voor de toekomst door verbouwingen, nieuwbouw en verhuizingen. Verder werken we aan een toekomstbestendig VieCuri, door aandacht te hebben voor een gezonde levensstijl in een duurzame omgeving.”