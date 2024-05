VieCuri tekent Zonvenant tegen huidkanker

Ziekenhuis VieCuri heeft samen met het Nationaal Huidfonds het Zonvenant ondertekend. VieCuri is het eerste ziekenhuis van Nederland dat zich officieel verbindt aan de afspraken om actief bij te dragen aan het voorkomen van huidkanker. Het hoofddoel is om alle Nederlanders bewuster, verstandiger en daarmee veiliger met de zon om te laten gaan.

IJsbrand Schouten, voorzitter van VieCuri, benadrukt het belang van deze stap: “Hiermee laten we zien dat we de gezondheid van onze inwoners hoog in het vaandel hebben staan. Voorkomen is beter dan genezen.”

Dermatoloog Karen van Poppelen van VieCuri: “Geniet maar verbrand niet. Veilig omgaan met de zon is een van de belangrijkste manieren om huidkanker te voorkomen. Als ziekenhuis hebben wij de verantwoordelijkheid om de kennis te delen die we hierover hebben.”

In het Zonvenant is afgesproken dat VieCuri minimaal drie jaar bijdraagt aan het voorkomen van huidkanker. Marijne Landman is directeur van het Huidfonds en blij dat het eerste ziekenhuis heeft getekend: “We verwelkomen VieCuri. Dit ziekenhuis zet zich al jaren enorm actief in voor huidkankerpreventie. Het is fantastisch om nu krachten te bundelen. Hoe meer partijen zich aansluiten, hoe groter we de beweging maken. Zo kunnen we bereiken wat we graag willen: kinderen nu beschermen tegen huidkanker later.”