Vier baby’s in februari en maart dood door kinkhoest

Bij gezondheidsinstituut RIVM is in de periode februari-maart van dit jaar het overlijden gemeld van vier baby’s aan de gevolgen van kinkhoest. Dat staat op de site van de organisatie.

“De stijging van het aantal baby’s met kinkhoest is in het hele land zichtbaar. Eerder was de stijging te zien in de bible belt. Ongeveer 85 procent van de baby’s was niet voldoende beschermd tegen kinkhoest omdat de baby en/of de moeder niet gevaccineerd was”, staat er verder te lezen.

Gevaarlijk voor baby’s

Kinkhoest is erg besmettelijk en veroorzaakt, na klachten die lijken op verkoudheid, hoestbuien die maanden kunnen aanhouden. De besmetting kan leiden tot longontsteking. De ziekte is vooral gevaarlijk voor baby’s. “Zij raken uitgeput door het hoesten en drinken dan niet meer. Het vele hoesten zorgt ook voor een gebrek aan zuurstof. Hierdoor kan er een hersenbeschadiging ontstaan. Soms hoesten baby’s met kinkhoest niet, maar stoppen ze af en toe met ademhalen. Daardoor kunnen ze blauw aanlopen. Meer dan de helft van de baby’s met kinkhoest wordt in het ziekenhuis opgenomen. Heel soms overlijdt een baby aan kinkhoest”, schrijft het RIVM op de eigen site.

Aantal besmettingen vliegt omhoog

De laatste jaren stierven enkele mensen per jaar aan kinkhoest, met uitzondering van de coronajaren. Toen maakte kinkhoest door alle beschermingsmaatregelen gewoon geen kans. Het aantal van vier doden, zo vroeg in het jaar, is hoog. Het aantal besmettingen vliegt deze weken ook omhoog. Een maand geleden waarschuwde het RIVM al. Toen waren er wekelijks zo’n 110 meldingen over besmette kinderen. Inmiddels krijgt het RIVM twee- tot driehonderd meldingen per week.

Een van de oorzaken van de toename is volgens het RIVM mogelijk dat er een paar jaar amper kinkhoest is geweest, waardoor de bevolking minder immuun is.

Baby’s en aanstaande moeders kunnen maar beter uit de buurt blijven van mensen die hoesten en snotteren, aldus het RIVM. (ANP)