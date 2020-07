Vier kinderopvangmedewerkers in Utrecht besmet met coronavirus

Vier medewerkers van Kinderopvang De Boerderij in Utrecht zijn positief getest op het coronavirus COVID-19. De kinderopvang blijft in elk geval één week dicht.

Dit meldt vakblad Kinderopvang Totaal.

Een deel van de medewerkers werd eerder al naar huis gestuurd, toen bleek dat een van de medewerkers corona had. Later werden ook drie anderen positief getest. Deze medewerkers zitten nu in thuisisolatie. Het is nog niet bekend hoe en wanneer zij het virus hebben opgelopen.

Onnodige risico’s vermijden

Kinderopvang De Boerderij laat weten niet te sluiten op last van de GGD, maar vanwege de kleinere bezetting. Ook willen ze geen onnodige risico’s nemen op verdere verspreiding van het virus.

In overleg met de oudercommissie wordt onderzocht of ouders een vergoeding krijgen vanwege de gemiste opvang tijdens de sluiting.