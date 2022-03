Vier miljoen euro naar onderzoek om gezondheidsverschillen te verkleinen

Ondanks de stijging van de gemiddelde levensverwachting, kampen mensen met een lage sociaal-economische positie met relatief grote gezondheidsachterstanden. De NWA wil met het onderzoeksprogramma de gezondheid van deze kwetsbare doelgroep blijvend verbeteren. Daarvoor zijn vier onderzoeksprojecten gehonoreerd die door de Universiteit Wageningen, het LUMC, Amsterdam UMC en de Universiteit Utrecht worden uitgevoerd.

Sociaal beleid

Onderzoekers gaan met maatschappelijke partijen en doelgroepen samenwerken om te komen tot een betere aanpak. Het Amsterdam UMC neemt de groeiende digitale ongelijkheid in relatie tot de gezondheid onder de loep. De Universiteit Utrecht onderzoekt hoe een systeemgerichte, integrale aanpak de mentale gezondheid verbetert van jongeren die opgroeien in armoede.

De Universiteit Wageningen streeft met haar project naar het realiseren van gezondheidspotentieel in leefstijlgedrag en mentale gezondheid voor bijstandsgerechtigden en mensen met (risico op) problematische schulden. De universiteit beoogt stappen te maken door inzichten te creëren in hoe sociaal beleid kan bijdragen aan het realiseren van gezondheidspotentieel en het implementeren van deze inzichten.

Het LUMC wil de gezondheidsongelijkheid verminderen door een gemeenschapsaanpak te ontwikkelen die syndemische kwetsbaarheid tegengaat. Daarvoor gaat het project in co-creatie met burgers in twee wijken een veerkracht-methode ontwikkelen om structurele mechanismen aan te pakken die tot syndemische kwetsbaarheid in een gemeenschap leiden.

Financiering

Voor deze onderzoeken kent de NWO bijna 4 miljoen euro financiering toe. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw en NWO en is medegefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).