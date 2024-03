Vier van de vijf betrokken vakbonden akkoord met cao umc’s

Alleen de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD) heeft aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel. De vakbond vindt dat de afspraken over duurzame inzetbaarheid niet evenwichtig genoeg zijn. LAD beraadt zich nu op vervolgstappen.

Een van de opties voor de bond voor medisch specialisten is om te proberen om met De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) de afspraak te maken bepaalde afspraken twee jaar naar achteren te schuiven zodat gedurende de looptijd van het akkoord alsnog nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Maar ook stiptheidsacties worden niet uitgesloten. Hierbij leven medisch specialisten de letter van de cao letterlijk

tot evenwichtige en integrale afspraken over duurzame inzetbaarheid van alle generaties kunnen komen. Een andere optie is om stiptheidsacties te voeren, waarbij medisch specialisten de letter van de cao letterlijk naleven en geen stap extra te doen.

Reiskosten

De cao gaat gelden tot en met 31 december 2025. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een reiskostenregeling voor woon/werkverkeer en verhoging van salarissen en vergoedingen. Ook zijn verschillende afspraken gemaakt op het vlak van gezondheid en vitaliteit: extra vrije uren, de mogelijkheid uren te sparen ‘voor later’ en er komt in iedere umc een generatieregeling. Verder is iedere umc verplicht te werken aan het terugdringen en voorkomen van ongewenst gedrag.

Per 1 mei aanstaande gaan de lonen met 4 procent omhoog, gevolgd door een verhoging van 3 procent in 2025. Ook een vergoeding voor omkleden maakt deel uit van deze cao. De ingangsdata van verschillende regelingen variëren omdat soms tijd nodig is om een en ander praktisch uit te werken. Als er geen afwijkende data zijn genoemd, geldt de cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar.