Vier zorgaanbieders gaan hulp bij huishouden Utrecht verzorgen

Vier zorgaanbieders gaan vanaf 1 januari 2022 de hulp bij het huishouden verzorgen in Utrecht. Op basis van een aanbesteding heeft de gemeenten zorgaanbieders Tzorg, Emile Thuiszorg, Docura, Zorgwacht uitgekozen.

Nieuwe opzet

In een nieuwe opzet is de gemeente verdeeld in een aantal gebieden, meldt Tzorg. Twee zorgaanbieders zijn straks samen verantwoordelijk voor het leveren van de hulp.

Tzorg en Emile Thuiszorg zullen verantwoordelijk zijn voor onder meer de binnenstad, Kanaleneiland, Lunetten, Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn. Docura en Zorgwacht gaan de hulp verzorgen in onder meer Ondiep Pijlsweerd, Zuilen, Overvecht Centrum en Vechtzoom.