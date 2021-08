Vierstroom leent 100 iPad’s uit

Ouderenzorgorganisatie Vierstroom stelt honderd iPad’s beschikbaar om uit te lenen aan mensen met dementie. De tablets moeten de cliënten helpen om bijvoorbeeld belangrijke zaken te onthouden en grip te houden op hun eigen leven. Verder kunnen ze ermee beeldbellen met hun verzorgers, spelletjes op doen of een kerkdienst bekijken, stelt de organisatie voor.

Via de iPad’s is het ook mogelijk mee te doen met een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum. Zij zijn op zoek naar mensen met een beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers. Dit onderzoek richt zich op het ondersteunen in het werken met de tablet en het goed kunnen vinden van handige programma’s

Praktische mogelijkheden

De coördinatoren bij het Steunpunt Dementie van Vierstroom Zorg Thuis zijn enthousiast over de praktische mogelijkheden bij het gebruik van de tablet. “De mogelijkheden zijn zeer groot. Ook kan gewerkt worden aan de vitaliteit met opties voor geheugentraining of lichaamsbeweging en er zijn eenvoudige hulpmiddelen die de communicatie kunnen verbeteren bij spraak- of geheugenproblemen. De mogelijkheden zijn heel groot en kunnen toegepast worden afhankelijk van de individuele interesses en mogelijkheden.”