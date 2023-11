VIG niet eens met Kuipers over kosten medicijnen

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vindt het ‘jammer en onterecht’ dat demissionair Kuipers van VWS in De Telegraaf dure medicijnen betitelt als knelpunt in de zorg.

Medicijnen en vaccins vormen juist een belangrijk onderdeel van de oplossing. Ze dragen bij aan een betere gezondheid, meer handen aan het bed én werkgelegenheid, aldus adjunct-directeur van VIG, Carla Vos.

Dankzij steeds betere therapieën leeft vijf jaar na de diagnose twee derde van de kankerpatiënten nog, stelt VIG: “Dat is van onschatbare waarde. Toch beslaan álle medicijnen – inclusief de nieuwe – nog steeds minder dan 8 procent van het zorgbudget.”

Personeelstekort

VIG verwijst naar onderzoek van adviesbureau PwC, die vorig jaar stelde dat optimale inzet van medicijnen het personeelstekort in de zorg reduceert met 14 procent. Dat komt door onder andere chemotherapie thuis, slimme medicijndispensers en therapietrouw.

Voor arbeidsbesparende ideeën is echter regie, samenwerking en financiering nodig, meent VIG: “Daar wringt de schoen. We wéten allemaal dat we hier zwaar op moeten inzetten, maar het komt onvoldoende van de grond.”