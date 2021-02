Vijf hartpatiënten Catharina Ziekenhuis overleden na uitbraak

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn vijf patiënten overleden die de Britse variant van het coronavirus hadden opgelopen. Dat gebeurde op de afdeling cardiothoracale chirurgie. Door een uitbraak van het virus op de afdeling raakten dertien patiënten besmet.

Twee patiënten zijn overleden door de combinatie van een zeer zware hart/longoperatie en het coronavirus. Bij de drie andere patiënten verwacht het Eindhovense ziekenhuis dat het coronavirus geen rol heeft gespeeld bij het overlijden.

Extra maatregelen

“Wij zijn terughoudend geweest in het melden van overleden patiënten omwille van de privacy, maar ook omdat we alle vijf de afzonderlijke overlijdens nog in onderzoek hebben. We onderzoeken hoe het coronavirus het ziekteverloop bij de vijf overleden patiënten heeft beïnvloed”, zegt bestuursvoorzitter Nardo van der Meer.

Het ziekenhuis heeft extra maatregelen getroffen om zo veel mogelijk zorg te laten doorgaan. De afdeling cardiothoracale chirurgie is gesplitst in twee compartimenten. Beide delen zijn om beurten volledig ontruimd voor een volledige schoonmaak.

Onvoorspelbaar

Positief geteste medewerkers en medewerkers met mogelijke coronaklachten zijn thuis in quarantaine. Positief geteste patiënten worden verpleegd conform de richtlijnen. “Deze uitbraak bewijst nog maar eens hoe onvoorspelbaar en besmettelijk de Britse variant van het coronavirus is. Ondanks het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en handhygiëne, grijpt het virus onverwachts en razendsnel om zich heen” vervolgt Van der Meer.

Nadat een aantal medewerkers en patiënten klachten kregen, zijn alle patiënten en vele honderden medewerkers van de afdeling uit voorzorg getest op het coronavirus. Volgens het ziekenhuis zullen deze tests de komende dagen herhaald worden om er zeker van te zijn dat niemand positief is getest tijdens de incubatietijd. (ANP)