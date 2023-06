Vijftien ziekenhuizen starten onderzoek naar trombosepreventie via voorspelmodel

Jaarlijks krijgen zo’n 65 duizend mensen een heup- of knieprothese, laat het LUMC weten in een persbericht. Zij zijn mogelijk beter af met meer of juist minder bloedverdunners. Om dat in kaart te brengen zijn de komende tienduizend deelnemers nodig. Zij zijn in behandeling bij één van de vijftien deelnemende ziekenhuizen of behandelcentra.

Individuele inschatting

Een algoritme maakt een individuele inschatting van het risico dat een bepaalde patiënt loopt op trombose. Patiënten met een laag risico krijgen minder bloedverdunners, wat kan leiden tot minder bloedingen. Patiënten met een hoog risico krijgen juist meer bloedverdunners. Dat levert naar verwachting minder trombose op, maar mogelijk een stijging van het aantal bloedingen. Het onderzoek is erop gericht de optimale balans te vinden.

Subsidie

Het onderzoek, opgezet vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), loopt zeven jaar en krijgt 3.1 miljoen euro subsidie van ZonMw. De resultaten van het onderzoek kunnen ook relevant zijn voor andere patiëntengroepen, zoals zwangere vrouwen en patiënten met kanker.