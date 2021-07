Vilans introduceert serious game voor mantelzorgers dementie

In de serious game staan vier verschillende zorgsituaties: aankleden, douchen, eten en ergens naartoe gaan. Als avatar kan de mantelzorger kiezen uit verschillende acties met verschillende resultaten, zo schrijft Vilans op haar website. Het spel is ontwikkeld door mantelzorgers tijdens online sessies aan het woord te laten over hun ervaringen. Op basis daarvan is de inhoud gecreëerd en zijn er extra tips en trucs toegevoegd, bijvoorbeeld om zo min mogelijk open vragen te stellen maar voorstellen te doen.

POSTHCARD

DemiZorg is minder goed te spelen op een smartphone. De game is onderdeel van het POSTHCARD-project. Dat is een Europees AAL-project (Active and Assisted Living) waarin Vilans drie jaar samenwerkte met internationale partners aan technologische oplossingen voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. POSTHCARD staat voor PersOnalised SimulaTion Helping Caregivers to Cope with AlzheimeR Disease en is een leerplatform voor formele en informele zorgverleners.