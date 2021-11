Vilente vernieuwt raad van toezicht

Ouderenzorgorganisatie Vilente heeft twee nieuwe leden voor de raad van toezicht gevonden. Alies ten Have start per 1 oktober 2021. Wolter Odding start op 1 januari van het nieuwe jaar.

Ter Have had diverse functies bij de Rabobank en is daar nu HR-directeur Nederland. Ze heeft ervaring met verandertrajecten en strategisch personeelsmanagement. Ten Have is tevens toezichthouder bij het ROC Rijn IJsel en voorzitter van de Coöperatie Vitaal Sportpark. Odding zal de portefeuille ‘Personeel & Organisatie’ behartigen.

Alies ter Have

“De zorg is ongelofelijk belangrijk in onze samenleving en de uitdagingen zijn enorm. Dit vraagt creativiteit en ondernemerschap, maar ook veranderbereidheid. Ik wil hier graag aan bijdragen door mijn expertise en ervaring in te zetten”, zegt Ter Have.

Wolter Odding

Wolter Odding is bestuurder van Ziekenhuisgroep Twente en heeft een brede financiële achtergrond in de commerciële en publieke sector. Ook heeft hij ervaring met ICT-trajecten. Odding is daarnaast toezichthouder bij het St. Jansdal ziekenhuis.

Ouderenzorg

Odding wilde graag de stap maken naar de ouderenzorg, mede omdat hij positieve ervaringen heeft met de toegevoegde waarde van regionale samenwerking tussen ziekenhuis en ouderenzorg. Hij zet daartoe graag zijn kennis en ervaring in voor Vilente. “Ik zie veel eenzaamheid bij ouderen in Nederland. Graag wil ik bijdragen aan een toekomstgerichte ouderenzorg in de regio, met oog voor beheersing van de zorgkosten.” Odding focust zich op de portefeuille Financiën en Vastgoed.

Nieuwe rvt

In dit en volgend jaar stoppen 3 leden van de rvt in verband met het einde van hun tweede termijn. “De nieuwe leden vullen elkaar aan, zorgen voor diversiteit en vernieuwing en zijn ook direct een belangrijke basis van het nieuwe team”, aldus voorzitter rvt Hans Hendriks die per 31 december afscheid neemt.