Vincent van Gogh krijgt award voor laag ziekteverzuim

De award, die op 17 april werd uitgereikt, staat voor hoe een organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim. Binnen de ggz is Vincent van Gogh een van de winnaars. Als beoordeling scoorde de organisatie een negen.

Directeur Sander Wigchert: “Ik zie het bovenal als een compliment aan onze medewerkers. Er is binnen onze organisatie aandacht voor de thema’s medewerkersgeluk en vitaliteit. Het werk staat namelijk niet los van thuis en thuis niet los van het werk.”

Samenwerken

De organisatie speelt in op triggers voor verzuim. Denk bijvoorbeeld aan de overgang, rouw en verlies of mantelzorg. Daarin zoekt zij naar partners die meedenken: “Samen met The Erasmus Happines Economics Research Organisatien (EHERO) onderzoeken en leren we hoe we de codes van geluk kunnen kraken”, zegt Wigchert.

Medewerkersgeluk

Bedrijfsarts Joost Timp ziet ook dat Vincent van Gogh veel aandacht geeft aan medewerkersgeluk: “Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. Met de inzet van vaccinatiecampagnes, een eigen teststraat en goede bereikbaarheid voor vragen, zijn medewerkers hierin goed begeleid.”

In deze periode is Vincent van Gogh ook begonnen met ‘Good Vibes’, een programma met als achterliggende gedachte: samen dingen doen die het leven leuk maken.