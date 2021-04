Virologen en mensen uit zorg bezorgd om drukte Koningsdag

Virologen en mensen uit de zorg reageren bezorgd op de drukte in steden tijdens Koningsdag. In verschillende steden moest de politie ingrijpen omdat mensen zich niet hielden aan de coronaregels.

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zei bij het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1 dat de grote bijeenkomsten “zorgelijk” zijn met het oog op het coronavirus. “Maar het is ook begrijpelijk, mensen willen ruimte voor activiteiten”, aldus Koopmans. “Alleen kunnen we ons niet veel permitteren.”

Op afstand

Volgens Koopmans maakt het niet zoveel uit dat het buiten was. “Als je op afstand blijft, is er buiten nauwelijks kans op besmetting, maar als je hutjemutje gaat staan en gaat zingen, dan is er een groter risico op besmetting met het coronavirus.

Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het OLVG in Amsterdam, zei het begrijpelijk te vinden dat mensen naar buiten wilden gaan wegens het mooie weer. Maar zorgen maakte hij zich ook. Bij een foto met veel mensen in het park schreef hij op Twitter: “Dit is het Oosterpark, 100 meter tegenover het OLVG Oost met op dit moment volle ic’s. Blijf de regels goed naleven. Ook jonge mensen kunnen echt ziek worden van Covid.”

Besmettingen

Tegen de Telegraaf sprak viroloog Bert Niesters van het UMCG van “geen fijn beeld. Men neemt allerlei maatregelen om de zorg te ontlasten en doet dan dit. Dit werkt natuurlijk niet, en ik hoop niet op een toename van het aantal besmettingen. Maar ik ben daar wel een beetje bang voor, als je de beelden ziet.” (ANP)