Virologen LUMC onderzoeken eiwitten voor nieuwe covid-geneesmiddelen

Professor Eric Snijder: “Het binnendringen van het virus in de gastheercel is slechts het beginpunt van de replicatiecyclus. Ten minste 25 andere virale eiwitten dragen bij aan het proces. Meerdere van deze eiwitten (enzymen) vormen primaire doelwitten voor nieuw ontwikkelde geneesmiddelen tegen het coronavirus die binnenkort beschikbaar zullen komen.”

LUMC

Het LUMC werkt samen met onderzoekers van de Rockefeller-universiteit (New York) en de Universiteit van Aix-Marseille. De samenwerking resulteerde onlangs in een publicatie in Nature. Ook publiceerde de wetenschappers in Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). In de artikelen werd de aanzienlijke vooruitgang belicht. De structuur en functie van dergelijke eiwitten is nu veel duidelijker.

Elektronenmicroscopie

Minstens acht eiwitten moeten samenwerken om virusdeeltjes te produceren. Aan het begin van de covid-pandemie was er relatief weinig bekend over hun moleculaire structuur en interacties. “Dankzij onder andere de elektronenmicroscopie, is de laatste paar jaar flink vooruitgang geboekt. Deze methode laat zien hoe de eiwitten samen een ‘kopieermachine’ vormen die de productie van nieuwe virus-genomen aanstuurt”, aldus Snijder.

Geneesmiddelen

Deze kennis maakt het in de toekomst mogelijk om geneesmiddelen te ontwikkelen. Deze zijn vaak gebaseerd op kleine moleculen die de specifieke functie van bepaalde eiwitten kunnen blokkeren. Daardoor stopt de virusreplicatie.