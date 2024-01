Visie eerstelijnszorg 2030 officieel vastgesteld

Op 13 december 2023 verscheen de consultversie. Alle ondertekenaars hebben intussen hun respectievelijke achterbannen geconsulteerd waarna zij akkoord zijn gegaan met de definitieve versie. Daarna heeft ook het bestuurlijk overleg IZA ingestemd met de visie en daarmee is het stuk definitief vastgesteld.

Burgerperspectief

Naast de input van alle partijen uit de kerngroep en consultatiegroep zijn de perspectieven van burgers, zorgverleners, zorgverleners in opleiding en een aantal regio’s meegenomen. Voor het burgerperspectief zijn in opdracht van het ministerie van VWS door het Nivel verschillende burgerplatforms georganiseerd.

Moties

In het vervolgtraject zegt Helder rekening te houden met de motie van Tweede Kamerlid Wieke Paulusma die vraagt om te onderzoeken hoe ‘nurse led zorg’ tot uiting kan komen in de eerstelijnszorg. Ook zal zij rekening houden met de motie van Tweede Kamerlid Liane den Haan, die de regering verzoekt erop toe te zien dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met grotere organisaties over het betrekken van kleine thuiszorgorganisaties in samenwerkingsverbanden. Helder: “In de visie zijn afspraken gemaakt over het versterken van de organisatie van de eerstelijnszorg op wijk- en regioniveau, waarbij oog moet zijn voor gelijkwaardigheid en goede mandatering van eerstelijnsdisciplines.”

Werkagenda

De komende maanden werkt de demissionair minister met partijen aan de werkagenda waarin is afgesproken voor de zomer van 2024 een aantal scenario’s uit te werken. Daarnaast start de inrichting van een governance voor de implementatieperiode en maken partijen een begin met de uitvoering van de overige afspraken in de visie. Over de voortgang op deze punten zal de minister de Kamer in het derde kwartaal van dit jaar informeren.