ViVa Zorggroep benoemt twee nieuwe toezichthouders

Met ingang van 1 oktober zijn Dorine Wekking en Annemiek Rutters benoemd tot toezichthouder bij ouderenzorgorganisatie ViVa! Zorggroep in Noord-Holland. Wekking neemt de functie van voorzitter van de raad van toezicht op zich bij de organisatie. Zij volgt Margrietha Wats op, die is afgetreden.

Wekking heeft ruim 25 jaar ervaring als bestuurder en toezichthouder bij private en publieke organisaties in binnen- en buitenland. Zij werkte onder andere als directeur HR bij verzekeraar Aon, KPN, Shell en Deloitte en was toezichthouder bij ReinierHaga groep en de Hema. Op dit moment is zij voorzitter van Revalidatie Nederland, lid van de raad van commissarissen van British Telecom Netherlands en lid van de onafhankelijke auditcommissie van het ministerie van Financiën.

Albert Schweitzer

Rutters is lid van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en verantwoordelijk voor de portefeuille zorg, inclusief regionale (keten)samenwerking, kwaliteit en veiligheid, onderwijs en wetenschap.

Eerder was zij directeur van Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en vervulde zij senior managementposities bij onder andere HMC. Zij startte haar carrière bij Eli Lilly en DSM.