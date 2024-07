Vivantes verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht

Karel Hulsewé is chirurg in Zuyderland en zit in het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Ook is hij lid raad van toezicht bij Oktober, een vvt-organisatie in Bladel en omstreken.

Bas Sievers is sinds juli 2019 directeur-bestuurder bij Woonpartners in Helmond. Eerders werkte hij onder meer bij Wonen Limburg en Woonbedrijf Eindhoven. Hij studeerde bouwkunde aan de Hogere Technische School in Heerlen en Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit in Eindhoven.