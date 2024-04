Vivent kiest voor dataplatform Maestro

Het bestaande dataplatform van Vivent is niet in staat mee te groeien in de datagedreven ambities van de organisatie, aldus Vivent. Zo wordt deelname aan het KIK-V programma om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken onvoldoende ondersteund. Een schaalbaar en toekomstbestendig dataplatform is de oplossing om in te kunnen spelen op de dynamiek binnen de zorgsector.

Corné van den Boer, manager Financiën & Control van Vivent: “Wat ons voornamelijk aanspreekt is de open architectuur van Maestro en de enorme potentie die het dataplatform heeft. Het staat vrij van een specifieke leverancier waardoor we de kennis en kunde in de markt maximaal benutten. We denken in Axians de beste partner gevonden te hebben om deze met ons te ontwikkelen.”

“Ook zijn we enthousiast over de mogelijkheden die Maestro biedt om in de toekomst met diverse soorten bronnen te werken maar ook met bijvoorbeeld de ontsluiting van domotica en AI aan de slag te gaan”, aldus Van den Boer: “Hiermee biedt het ons de mogelijkheid om mee te groeien met de ontwikkelingen die we tegenkomen.”

“Zorginstellingen staan voor flinke uitdagingen en het is belangrijk de balans te vinden in een dynamische omgeving waarin de mens centraal dient te staan, ondersteund door techniek”, zegt Vivent: “Dataplatform Maestro is het fundament voor de transitie naar datagedreven zorg.”

Het Maestro dataplatform maakt het mogelijk om snel en eenvoudig alle soorten data uit alle soorten databronnen te verzamelen, ontsluiten, combineren, verrijken en analyseren voor elke type datavraagstuk. Of het nu gaat om inzichtelijke BI-rapportages en dashboards om op te kunnen sturen binnen de bedrijfsvoering, het real-time analyseren van sensordata in de dagelijkse zorg van cliënten, of het vergemakkelijken van registratietaken van zorgprofessionals met behulp van AI. Het platform versnelt de ontwikkeling en versimpelt het beheer van dit soort datagedreven zorgoplossingen binnen één schaalbare, veilige en beheersbare data-omgeving.