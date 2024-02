Vivent verwelkomt nieuwe bestuurder

Vivent neemt hiermee afscheid van de structuur met één bestuurder en twee zorgdirecteuren. Vivent stelt dat de nieuwe structuur de organisatie horizontaler maakt. De verwachting is dat er meer verbinding ontstaat tussen de verschillende onderdelen en tussen bestuur en de zorgpraktijk. Van der Vleuten werkt al sinds maart 2021 bij Vivent als zorgdirecteur.

Vivent

De raad van toezicht is blij dat Diny van der Vleuten bestuurder wordt: “We zijn heel blij dat Diny zich voor langere tijd als bestuurder aan Vivent wil verbinden. We verwachten dat de ingezette koers bij haar in goede handen is.” Pieter Hermsen, bestuurder: “We werken al lang samen, ik kijk ernaar uit de samenwerking voor te zetten en ben blij met deze versterking.”

Diny van der Vleuten

Diny van der Vleuten (1980) startte haar carrière als hbo-verpleegkundige. Ze deed leidinggevende ervaring op, zowel in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als in de vvt-sector. De afgelopen jaren was ze naast directeur bij Vivent ook toezichthouder in de zorg.