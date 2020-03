Vlamingen organiseren mentale steun aan zorgverleners

Vlaamse experts op het gebied van psychologische ondersteuning uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties slaan de handen ineen. Via het online-platform ‘De ZorgSamen’ bieden ze een uitgebalanceerd hulpaanbod voor zorgverleners. Het is een initiatief van de Vlaamse ziekenhuisvereniging.

De Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op artsen, verpleegkundigen, ander zorgpersoneel en iedereen die achter de schermen bijdraagt om het systeem draaiende te houden. Niet één week, niet twee weken, maar nog wekenlang. Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg psychologisch te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is niet alleen nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Vlamingen lanceren De ZorgSamen

In Vlaanderen is er daarom een zorgbreed initiatief voor mentale ondersteuning van zorgverleners in alle sectoren. Trekker van het project is het Zorgnet-Icuro. Dat is een zorgbrede koepelorganisatie voor ziekenhuizen, ouderenzorg, ggz en gehandicaptenzorg. In samenwerking met een reeks partners uit de bredere gezondheidszorg lanceert Zorgnet-Icuro ‘De ZorgSamen’. Dit online-platform wil via een trapsgewijze aanpak het mentaal welbevinden van alle medewerkers in de zorg gericht ondersteunen.

De ZorgSamen is voor iedereen

De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht hun statuut of functie. Het is voor artsen, verpleegkundigen, middenkader, logistiek en administratief medewerkers, schoonmaak- en keukenmedewerkers. Het maakt ook niet uit in welke zorgsetting ze werken. Medewerkers in ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn of thuiszorg zijn welkom. Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties en biedt een complementair en gebalanceerd aanbod.

Stapsgewijze aanpak

Het informatieplatform www.dezorgsamen.be gaat dinsdag 31 maart online. Op de website vindt u antwoorden op de volgende vragen:

Hoe zorg ik voor mezelf?

Hoe zorgen we als zorgverleners voor elkaar?

Hoe herken ik problemen bij mezelf of bij collega’s?

Hoe zoek ik professionele hulp?

Tips en tricks

Alle aangeboden informatie is bijeengebracht door experten en wetenschappelijk gefundeerd. Het platform heeft een interactief karakter: zorgverleners kunnen vragen stellen, en tips en tricks met elkaar delen. Ook wordt er een netwerk voor directe (telefonische) ondersteuning opgezet. Indien nodig is ook een consultatie bij de bedrijfsarts mogelijk. Hij kan na een klinische inschatting doorverwijzen naar gepaste psychologische begeleiding. De projectpartners bouwen een aanbod van beschikbare therapeuten uit. Arts in Nood en Doctors4Doctors bemannen voor artsen een specifieke hulplijn.

Chatsessies en webinars

De volgende stap is het aanbieden van begeleide chatsessies, webinars en workshops vai het platform. De tips voor zelfzorg en onderlinge steun worden verder gekoppeld aan beschikbare evidence-based tools. Verder zal via een online bevraging beleidsinformatie samengebracht worden over de psychosociale belasting en de nood aan ondersteuning. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten.



Woensdag 1 april verschijnt op Zorgvisie.nl een interview met een van de initiatiefnemers Kris Vanhaecht, in Nederland bekend van het Leernetwerk Peer Support van de vereniging voor zorgprofessionals VvAA. Daarin werken 31 ziekenhuizen samen voor de nazorg bij calamiteiten.