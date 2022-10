Vlissingen zet ergotherapeut in voor wachtlijst Wmo-ondersteuning

De werkwijze is geïnspireerd op de Deense theorie van ‘Reablement’. Hierbij worden mensen geleerd om voor zichzelf te zorgen. De gemeente merkt op dat de wachttijd nu soms enkele weken is en dat door de groeiende zorgvraag en personeelstekorten de wachtlijsten naar verwachting alleen maar langer worden.

Vaste voorziening

De gemeente monitort of de inzet van een ergotherapeut er inderdaad voor zorgt dat inwoners (weer) zelfstandig huishoudelijke taken kunnen uitvoeren en of de wachtlijsten daardoor worden verkort. Als dat het geval is, kan een volgende stap zijn dat de pilot wordt omgezet in een vaste voorziening binnen het Vlissingse ondersteuningsaanbod.