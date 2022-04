Vluchtelingen uit Oekraïne betrekken oude Isala-ziekenhuis

Het oude ziekenhuis van Isala in Meppel biedt vanaf vandaag onderdak aan vluchtelingen uit de Oekraïne. In het voormalige ziekenhuis arriveren vandaag de eerste vluchtelingen. Er is in totaal plek voor negentig mensen, meldt RTV Drenthe.

Tot aan 1 april hebben in totaal 57 Oekraïense vluchtelingen zich bij de gemeente Meppel gemeld. Daarbij gaat het om twintig kinderen. Een groot deel van deze mensen heeft aangegeven gebruik te willen maken van het ziekenhuis.

Isala

Het oude ziekenhuis in Meppel is vrijdag door Isala overgedragen aan de gemeente Meppel. Isala verhuisde in het weekend van 19 maart naar een duurzaam nieuw ziekenhuis, dat tegenover het oude ziekenhuis staat.

Vluchtelingen

De bedden op de verpleegafdeling van het oude ziekenhuis blijven staan voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook heeft de gemeente regelmatig overleg met maatschappelijke initiatieven. Een daarvan is door de gemeente gevraagd om voor de vluchtelingen startpakketten klaar te zetten in het ziekenhuis.

Vergunning

Zeker tot eind dit jaar kunnen de Oekraïners in het ziekenhuis wonen, maar er is een vergunning vergeven om het ziekenhuis voor vijf jaar open te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast blijft ook het nabijgelegen Reggersoord in beeld voor de opvang van vluchtelingen.