Isala ziekenhuis is verhuisd

Het nieuwe Isala Meppel is vanaf vandaag volledig in gebruik. Op vrijdag 18 maart 2022 zijn de goederen verhuisd en zaterdag 19 maart de patiënten naar het nieuwe ziekenhuis aan de Reggersweg 2 in Meppel. Isala is het eerste ziekenhuis zonder gasaansluiting.

vrijdag 18 maart, zijn de poliklinieken van Isala Meppel verhuisd en vandaag om 13.00 uur is de laatste patiënt van het oude naar het nieuwe ziekenhuis getransporteerd. Het gebouw ligt aan de overkant van de straat op slechts een paar honderd meter. In totaal zijn 34 patiënten verhuisd.

Isala

Voor eerste ‘gasloze ziekenhuis’ speelt duurzaamheid een grote rol in het ontwerp. Er is geen gasaansluiting en op het dak van het Isala zijn vierhonderd zonnepanelen te vinden. Er is een warmte koude opslag en regenwater wordt duurzaam afgevoerd in de Reesttuin.

Poligebieden

De poli’s zijn voor een groot deel te vinden op de begane grond. Het ziekenhuis is verdeeld in vier poligebieden. Hier werken specialisten samen en delen ze de ruimtes. Vrijwilligers helpen patiënten bij de aanmeldzuil. Waarna patiënten naar de poli’s kunnen of naar een van de een of driepersoonskamers, die elk een eigen badkamer hebben. Het revalidatiegebouw ‘Reestdal’ ligt pal naast Isala. Hier kunnen patiënten terecht voor Diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en het harthuis.

Dillman

Bestuursvoorzitter Rob Dillmann: “Met dit ziekenhuisgebouw kan Isala Meppel vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Op het gebied van duurzaamheid zijn we voor het hoogst haalbare gegaan.”