VNG bekrachtigt bestuurlijke akkoorden AZWA en HLO

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft besloten om het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA ) en het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) te bekrachtigen. Hiermee wordt tevens de deelname aan het IZA voortgezet.

De VNG had de twee bestuurlijke akkoorden al voorwaardelijk ondertekend. De bekrachtiging volgt op de positieve reacties die uit de ledenraadpleging zijn gekomen, zo laat de vereniging weten.

257 gemeenten (ruim 75 procent) hebben gereageerd op de ledenraadpleging. Hiervan reageerde 97 procent positief. Veel gemeenten maakten gebruik van de mogelijkheid om een opmerking mee te geven.

“Deze opmerkingen onderstrepen het belang van navolging van afspraken over gelijkwaardigheid in de praktijk, en de noodzaak van de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid op de lange termijn. De VNG neemt deze aandachtspunten actief mee in het vervolg. De uitkomsten van de ledenraadpleging en de eerder uitgevoerde uitvoeringstoets vormen een stevig fundament voor voortzetting van de beweging naar gezondheid”, aldus de vereniging.