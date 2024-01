VNG: gemeenten nemen er geen extra zorgtaken bij

Zolang er geen stabiel en houdbaar Wmo- en jeugdstelsel is, nemen gemeenten er geen extra zorgtaken bij. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan de VWS-woordvoerders van de Tweede Kamer. Daarnaast dringt de VNG de politiek aan tot een snelle evaluatie van de WOZO-stimulering en health in all policies.

Gemeenten maken zich zorgen om het aantal kwetsbare inwoners zonder sociaal netwerk, de vergrijzing, personeelstekorten en de ‘stille overgewicht pandemie’. “Om het zorgstelsel Vereniging van Nederlandse Gemeenten toekomstbestendig te maken, moeten nu keuzes gemaakt worden die in brede zin bijdragen aan gezond leven en ouder worden”, aldus de VNG. In aanloop naar de VWS-begrotingsbehandeling op woensdag 24 en donderdag 25 januari delen de gemeenten daarom in een brief hun aanbevelingen.

Structurele financiering

De VNG roept de politiek de komende kabinetsperiode op om stappen te zetten rond passende structurele financiering, een uitvoerbaar wettelijk kader en ruimte voor maatwerk voor wie onbedoeld tussen wal en schip valt. “Dit kan niet los worden gezien van andere grote opgaven zoals bestaanszekerheid en woonbeleid.”

De VNG meldt verder dat gemeenten geen extra zorgtaak erbij nemen, zoals onderdelen van de Wet langdurige zorg (Wlz), zolang er geen stabiel Wmo en jeugdstelsel en financiële zekerheid is. “Voor ons staat de toegankelijkheid van passende zorg voor alle burgers voorop. Daarom zien wij beperking van instroom in de Wlz via financiële prikkels in de Wmo niet als realistische oplossing.”

Health in all policies

Daarnaast dringen de gemeenten er bij de VWS-woordvoerders op aan om met een snelle evaluatie van de stimuleringsregeling Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) te komen. “Wij vragen ons af of de regeling wel voldoende leidt tot de bouw van zorggeschikte woningen met sociale huur. (…) Het bevriezen van de capaciteit van intramurale verpleegzorg maakt het bovendien noodzakelijk om snelle voortgang te maken met de bouw van zorggeschikte woningen met sociale huur.”

Tot slot vraagt de VNG de overheid om gezonde keuzes verder te stimuleren via wetgeving die gezonde keuzes stimuleert. “De beweging naar de voorkant en inzetten op preventie is noodzakelijk om de (medische) zorg toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwalitatief houden voor iedereen.” Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zet hier stappen in, maar er is structurele inzet op nodig aldus de gemeenten. “Dit betekent ‘health in all policies’: wetgeving die gezonde keuzes stimuleert en structurele middelen aan gemeenten voor preventie.”