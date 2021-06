‘Vochtinfuus na bevalling met veel bloedverlies helpt niet’

Vrouwen die tijdens een bevalling veel bloed verliezen hebben geen baat bij het toedienen van grote hoeveelheden extra vocht via het infuus. Het kan zelfs nadelig zijn, concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ in een onderzoek. Zij vinden dat internationale richtlijnen hierover heroverwogen moeten worden. Volgens het academisch ziekenhuis zouden medici terughoudender moeten zijn met infusie.

Dat er tijdens de bevalling wat bloed wordt verloren is normaal. Maar bij één op de twintig bevallingen komt overmatig bloedverlies voor. Als dat meer dan een liter is heet dat ernstige fluxus postpartum. In Nederland krijgen daar jaarlijks ongeveer 8500 vrouwen mee te maken. Veel bloedverlies kan leiden tot een traumatische ervaring, kans op operatief ingrijpen, bloedtransfusies en ic-opnames.

Slechtere uitkomsten

Tot nu toe geven internationale richtlijnen het advies om bij overmatig bloedverlies een infuus met extra vocht toe te dienen. “Onderzoek in andere situaties met veel bloedverlies zoals bijvoorbeeld na een ongeluk, laat echter zien dat er aanwijzingen zijn dat te veel vocht geven leidt tot slechtere uitkomsten. Zo kan er bijvoorbeeld verstoring van de bloedstolling en een onwenselijke daling van de lichaamstemperatuur optreden”, aldus de onderzoekers.

Daarentegen kan te weinig vocht ook leiden tot een minder goede zuurstofvoorziening van belangrijke organen. Volgens het Maastrichtse ziekenhuis is daarom meer onderzoek nodig naar de meerwaarde van vochttoediening. Aan het onderzoek namen 252 vrouwen deel, verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg weinig vocht toegediend, de andere een ruimere hoeveelheid. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PlosOne. (ANP)