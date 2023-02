Voedingswetenschappers sturen brandbrief aan kabinet: ‘wacht met Nutri-score’

Als het ministerie van VWS deze maand besluit om de huidige vorm van het voedselkeuzelogo Nutri-Score in Nederland in te voeren, zal dit de Nederlandse consument stimuleren om ongezonde voeding te kiezen, die niet past binnen de Schijf van Vijf.

Volgens een groep bezorgde voedingswetenschappers, onder wie bekende hoogleraren, stelt Nederland internationale economische belangen boven de gezondheid van de Nederlander door Nutri-score in de huidige vorm in te voeren.

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat consumenten snel en gemakkelijk kunnen kiezen voor gezonde voeding. Daarvoor is heldere en betrouwbare informatie op producten nodig. De opstellers van de brandbrief wijzen op het rapport van de Gezondheidsraad waarin staat dat forse aanpassingen nodig zijn om de Nutri-Score beter te laten aansluiten op de Schijf van Vijf. De huidige vorm van Nutri-score maakt het alleen maar ingewikkelder.

Nationaal Preventie Akkoord

Nutri-score komt bij ongeveer een kwart van de producten niet overeen met de Schijf van Vijf. Bovendien kunnen bedrijven in sommige producten zelfs extra zout en suiker toevoegen, zonder dat dit een ongunstig effect heeft op de Nutri-score. Dit ondermijnt het Nationaal Preventie Akkoord waarin is afgesproken dat bedrijven stap voor stap het gehalte aan suiker, zout en verzadigd vet in producten verlagen, zonder dat de consument daar iets van merkt.

Het logo is eigendom van Frankrijk. Als Nederland de huidige vorm van Nutri-Score invoert dan zal het zich vervolgens moeten houden aan de voorschriften die zes andere landen binnen de Europese Unie hebben bepaald. Aanpassingen die dan nog nodig zijn om iedere Nederlandse consument te helpen om gezonde voedingsproducten te kunnen kiezen, zullen dan bijna onmogelijk zijn, zo stellen de voedingswetenschappers. Zij stellen voor om Nutri-score stapsgewijs in te voeren, te beginnen op een beperkte groep voedingsmiddelen waarvoor het logo wel overeenkomt met een gezonde keuze. Bij de uitbreiding kan vervolgens de Nutri-score worden aangepast volgens de adviezen van de Gezondheidsraad.

Brandbrief

De brandbrief is ondertekend door: prof.dr.ir. Jaap Seidell, Vrije Universiteit Amsterdam prof.dr.ir. Tiny van Boekel, Wageningen Universiteit & Research prof.dr. Liesbeth van Rossum, voorzitter Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) prof.dr.ir. Pieter Dagnelie, Maastricht dr.ir. Annet Roodenburg, HAS green academy (voorheen HAS Hogeschool) dr. Karen Freijer, Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) drs. Bianca Rootsaert, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).