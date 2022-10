‘Voeg corona- en griepprik samen om opkomst te verhogen’

De opkomst voor de griepprik is de afgelopen jaren lager dan gewenst, stelt Ted van Essen, voorzitter van de Influenza Stichting. Terwijl het doel is om de 75 procent te halen, kwam slechts 67 procent van de 60-plussers in 2021 opdagen. Dat was wel meer dan het jaar ervoor, toen het om 61 procent ging. “Maar we moeten er rekening mee houden dat mensen moe worden van al die vaccinaties”, zegt hij tegen de krant.

Lage opkomst

Hij benadrukt dat de opkomst vooral laag is bij kwetsbare 60-minners (met bijvoorbeeld hart- en longaandoeningen en diabetes): 33 procent. “Terwijl we weten dat zij net zoveel risico lopen als gezonde 60-plussers. Niet alleen ouderen zijn kwetsbaar.” Dit jaar kunnen zwangeren (voor hun ongeboren baby), mensen met fors overgewicht en epileptici (die sneller een toeval krijgen door griep) voor het eerst een griepprik krijgen. In totaal komen zo’n 7 miljoen mensen tot eind dit jaar ervoor in aanmerking, stelt Van Essen. (ANP)