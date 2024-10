Volgende staking bij apotheken vrijdag in Tiel en Veenendaal

De actievoerders eisen betere werkomstandigheden en meer salaris dan de werkgevers bieden. Het is de vierde keer dat apothekersassistenten het werk neerleggen. Eerder gebeurde dat bij tien apotheken in het noorden van Zuid-Holland, bij negen apotheken in de Achterhoek en bij negentien apotheken in Zuid-Limburg.

Regioapotheek Rivierenland

Medewerkers van zeven apotheken doen vrijdag mee aan de actie, laten de vakbonden FNV en CNV weten. Daaronder is de regioapotheek in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. De vakbonden willen volgende week weer actievoeren.

De stakingen volgen op vastgelopen cao-onderhandelingen. De apotheekmedewerkers willen 8 procent meer loon in het lopende jaar en betere arbeidsomstandigheden. De apotheekbedrijven bieden 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. (ANP)