Volledige vergoeding fysiotherapie voor mensen met reuma

ReumaNederland is blij dat zijn jarenlange strijd hiervoor tot succes heeft geleid. De patiëntenorganisatie heeft zich er de afgelopen maanden voor ingezet om het aantal beperkingen aan de behandeling zo gering mogelijk te houden.

Het Zorginstituut heeft de bevindingen van ReumaNederland integraal overgenomen in zijn advies aan de minister van VWS. De vereniging vindt volledige vergoeding terecht, omdat mensen met ernstige RA zonder hulp nauwelijks in staat zijn om zichzelf te verzorgen of om op te staan en te lopen.

Het gaat om ongeveer 4000 patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat fysiotherapie het dagelijks functioneren van deze groep patiënten sterk verbetert. De vergoeding geldt, na akkoord van de minister van VWS, vanaf de eerste behandeling en zonder maximum aan het aantal behandelingen.