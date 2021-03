Volop vertrouwen in corona-aanpak; toch verzuimgolf verwacht in care

In de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg is het vertrouwen in het management de afgelopen twaalf maanden gegroeid. Tegelijkertijd lijkt er een verzuimgolf onder zorgprofessionals aan te komen. Dat blijkt uit onderzoek van Assist Zorg naar de beleving van de coronacrisis in de care.

Assist Analytics, een onderdeel van Assist Zorg, doet maandelijks onderzoek naar werkbeleving en betrokkenheid onder duizenden zorgprofessionals. Deze onderzoeken vonden ook al plaats voor de coronacrisis. Vanaf de start van de pandemie zijn ze aangevuld met vragen over de coronacrisis. “We kunnen hierdoor dus nauwkeurig meten hoe zorgprofessionals deze crisis beleven, wat er goed gaat en waar de ruimte ligt voor verbetering’, zegt Yvonne Biemans, algemeen directeur bij Assist Zorg.

Saamhorigheid

Uit het onderzoek blijkt dat het gevoel van saamhorigheid en ‘samen de schouders eronder’ aan het begin van de crisis zorgde voor een grotere betrokkenheid. Opvallend is dat zorgprofessionals tijdens het afgelopen jaar steeds meer vertrouwen hebben gekregen in hoe het management van de organisatie omgaat met de crisis. Aan het begin van de eerste golf had ruim de helft van de medewerkers vertrouwen in het management en in december zelfs 77,8 procent. “Het lijkt erop dat het management van organisaties in de loop van de crisis de situatie beter onder controle heeft gekregen”, verklaart Assist.

Verzuim

Bij het onderzoek kregen de deelnemers ook vragen over toenemende werkdruk en vermoeidheid, balans tussen werk en privé, lichamelijke en mentale belasting en energie. “Vooral vanaf december blijken de zorgprofessionals hiermee te worstelen”, voegt Yvonne Biemans toe. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat deze onderwerpen samenhangen met verzuim. Hoe lager de scores op deze onderwerpen, hoe hoger het verzuim. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat het verzuim onder zorgprofessionals komende maanden zal toenemen. En daarmee dus de druk op het overgebleven personeel. Dat is een zorgelijke trend.”