Voltallige Tweede Kamer wil meer coronabedden in zorghotels

Nieuws

CAK zet stappen, maar is nog altijd niet ‘in control’

Het CAK heeft in 2019 de eerste helft van 2020 stappen gezet om zijn interne processen beter te beheersen en zijn taken doelmatiger uit te voeren. ‘In control’ is de uitvoeringsinstantie, die onder meer de eigen bijdragen voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg int, echter nog altijd niet. Dat is te lezen in een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit.