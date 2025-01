Voor het eerst hebben alle individuele zorgverzekeraars preferentiebeleid

© bilderstoeckchen / stock.adobe.com

Preferentiebeleid is een methode om de kosten voor medicijnen te beheersen. Ongeveer 10 procent van de totale uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet is voor farmaceutische hulp.

Voorkeur

In het beleid vergoeden zorgverzekeraars bij verschillende geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof alleen het medicijn dat zij als voorkeur aanwijzen. Alleen wegens een medische reden kan een verzekerde een niet-voorkeursmiddelen laten vergoeden. Als gevolg van dit beleid zijn de prijzen voor merkloze geneesmiddelen sterk gedaald in de afgelopen jaren, maar tegelijk zijn er ook tekorten aan geneesmiddelen ontstaan.

Lang deden de verzekeraars dit gezamenlijk, maar vanaf 2008 mocht dit niet meer en moesten de verzekeraars onafhankelijk van elkaar preferentiebeleid opstellen. Lang hebben DSW en ONVZ dat bewust afgehouden. Zij wilden keuzevrijheid behouden voor hun verzekerden, maar gaven daardoor ook meer uit aan medicijnen.

Gedwongen

In 2023 werden ze door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gedwongen om vanaf 2024 toch een dergelijk beleid te voeren. Zonder preferentiebeleid zouden de verzekeraars gedwongen worden om alles wat in het geneesmiddelenvergoedingssysteem staat te vergoeden en dat was niet houdbaar. EUCARE was als één van de allerkleinste verzekeraars van Nederland nog even de enige zonder.

Uit de gegevens van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy blijkt dat verzekeraars gemiddeld zowel in 2025 als in 2024 een voorkeursmiddel hadden opgenomen voor driehonderd werkzame stoffen.

