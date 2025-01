Onderzoekers zien ernstige gevolgen van medicijntekort

Door leveringsproblemen van bepaalde medicijnen ontstaan soms ernstige incidenten, staat in het Pharmaceutisch Weekblad . Het blad publiceerde de bevindingen van een klein verkennend onderzoek van onder meer het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en een masterstudent aan de Universiteit Groningen. De uitkomsten zijn niet representatief, maar er kwamen enkele ernstige incidenten uit naar voren. Iemand liep bijvoorbeeld een onomkeerbare vermindering van de nierfunctie op van 40 procent.

Dat kwam uiteindelijk doordat er ook geen alternatief middel voor de behandeling van de urineweginfectie van deze patiënt beschikbaar was. Opname was noodzakelijk en een infuus met antibiotica pakte verkeerd uit. Voor een andere patiënt met agressief lymfoom, een vorm van kanker aan het lymfesysteem, was ook geen alternatief te vinden, waardoor de behandeling op dat moment niet kon worden voortgezet.

Enquête

De verkenners baseren hun bevindingen op de antwoorden van 281 zorgprofessionals op zes vragen medio deze maand. Onder de respondenten waren mensen die medicijnen voorschreven, toedienden en vanuit de apotheek leverden. Het ging om abonnees op de Praktijkprikkels, beschrijvingen van incidenten gemeld bij meldingssysteem Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI), en mensen die reageerden op een oproep via sociale media. Van de deelnemende openbare apotheken en ziekenhuisapotheken meldden respectievelijk 24 en 20 procent dat (bijna-)ongelukken “vaak” voorkomen.

Het meest riskant wordt het leveren van vervangers met een andere sterkte genoemd. Maar ook de vorm en de manier van toedienen kunnen anders zijn dan die van het oorspronkelijke middel en eveneens tot verkeerde doseringen leiden. (ANP)