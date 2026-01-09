Grote verschillen per regio in medicijngebruik

Er zijn grote verschillen in geneesmiddelgebruik per regio. Ook als er gecorrigeerd wordt voor leeftijd. Dat blijkt uit cijfers van Kompas in Zorg. Zuid-Holland en Zuid-Limburg vallen op door het hoogste medicijngebruik. Aan de andere kant gebruikt Amsterdam-Zuid de minste medicijnen.

Foto: Wavebreakmedia/Getty Images/iStock

64 procent van de Nederlanders gebruikt een of meerdere geneesmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering. Het gaat dan om extramurale geneesmiddelen, dus niet geneesmiddelen die in het ziekenhuis of in andere zorginstellingen worden verstrekt. In regio’s met een relatief oudere bevolking is dat medicijngebruik hoger. Opvallend is dat er nog steeds grote regionale verschillen bestaan in medicijngebruik, na een correctie op leeftijd.

In Zuid-Limburg en het zuiden van Zuid-Holland worden de meeste medicijnen voorgeschreven. Die de regio’s hebben een gemiddeld medicijngebruik van 68,9 procent. De regio ten zuiden van Amsterdam heeft, met 56,7 procent, het laagste gemiddelde medicijngebruik.

Medicijngebruik voor aandoeningensgroepen

Kompas in Zorg bekeek ook het medicijngebruik voor negen aandoeningsgroepen. In de provincies Groningen, Zuid-Holland en het noorden van Drenthe worden veel antibiotica en medicijnen voorgeschreven voor het maagdarmkanaal, metabolisme, bloed en bloedvormende organen, hartvaatstelsels en skeletspierstelsel.

In zuid-west Nederland worden er veel medicijnen gebruikt voor het ademhalingsstelsel. In Midden-Limburg en de regio’s rondom Den Haag worden veel medicijnen voorgeschreven uit de dermatologica en zintuigelijke organen. In Rotterdam en omliggende regio’s zitten de bovengemiddeld veel gebruikers van medicijnen voor het ademhalingsstelsel.

Kompas in Zorg publiceert deze data elk jaar. Er lijken geen grote verschuivingen te zijn met het medicijngebruik in 2024 ten opzichte van 2023.