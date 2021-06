Voor het eerst sinds juli 2020 geen ic-opnames coronapatiënten

Interessant voor u

Blog Opinie LinkedIn had het Artsen Covid Collectief-account niet moeten verwijderen Vorige week is het account van het Artsen Covid Collectief (ACC) op LinkedIN verwijderd. Aanleiding hiervoor zou een oproep zijn om een petitie te tekenen die een einde moet maken aan “de schending van onze grondrechten”. Hoezeer ik het ook oneens ben met dit collectief betwijfel ik of het verwijderen van dit account een verstandige actie is. Lees verder

Nieuws NVK: ‘coronavaccinatie gezonde jongeren is belangrijk’ Gezonde jongeren vaccineren tegen het coronavirus is belangrijk om het virus dit najaar onder de duim te houden én het is goed voor hun eigen gezondheid, vindt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). "We moeten alles op alles zetten om de Delta-variant onder de duim te houden en nieuwe lockdowns en discussies over schoolsluitingen te voorkomen", zegt voorzitter Károly Illy. Lees verder

Nieuws Veel vakantiegangers nemen corona mee terug Opnieuw hebben honderden mensen het coronavirus mee teruggenomen van hun zomervakantie. Zeker 400 mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, waren in de twee weken ervoor in het buitenland. De kans is groot dat ze het virus daar hebben opgelopen blijkt uit cijfers van het RIVM. Lees verder

Nieuws Gezondheidsraad adviseert vaccinatie alle jongeren vanaf twaalf jaar met Pfizer De Gezondheidsraad adviseert het demissionaire kabinet vandaag om het COVID-19-vaccin van BioNTech/Pfizer beschikbaar te stellen voor alle twaalf- tot en met zeventienjarigen die er gebruik van willen maken. Lees verder