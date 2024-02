Voor tweede keer stroomuitval in verpleeghuis Hoogvliet

In een verpleeghuis in Hoogvliet met honderd ouderen met dementie of een fysieke beperking is voor de tweede keer binnen enkele dagen wateroverlast ontstaan in een meterkast. Het probleem wordt veroorzaakt door een gesprongen waterleiding, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De tweede tot en met de negende etage van het gebouw zitten zonder stroom. De hoofdkraan is dicht en de reparatie gaat lang duren, werd woensdagmiddag bekendgemaakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse. “Het is nog onduidelijk of de bewoners het gebouw moeten verlaten”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Afgelopen zondag was er op hetzelfde adres een soortgelijk probleem, dat werd veroorzaakt door een verstopping in het riool. Het Rode Kruis is toen ingezet om hulp te bieden. De verstopping was enige uren later verholpen en de problemen met de meterkast zijn hersteld. (ANP)