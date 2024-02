Voor ZorgSaam is raamovereenkomst met UT Gent ‘essentieel’ voor voortbestaan

© Danish / Stock.adobe.com

UZ Gent gaat Zeeland helpen door behoud of uitbreiding van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de bestaande medisch specialistische zorg, inclusief de acute zorg op Spoedeisende Hulp, Intensive Care en de dialyseafdeling. ZorgSaam stelt dat dit essentieel is voor het voortbestaan van ZorgSaam.

Strategische beslissingen

De verantwoordelijkheid die het UZ Gent daarmee neemt, is bestuurlijk ingevuld door het UZ Gent zeggenschap te geven over bepaalde strategische beslissingen van ZorgSaam Ziekenhuis. ZorgSaam mag zich hierdoor officieel Partner UZ Gent noemen. Volgens de ziekenhuizen gaat het niet over fuseren of overnemen, maar over ‘elkaar versterken door samen te werken.’

Nieuwe medewerkers boeien

Voor UZ Gent is de samenwerking aantrekkelijk omdat het academisch profiel van het UZ Gent met het Zeeuwse aandeel van complexe zorg wordt versterkt, waardoor de mogelijkheden tot opleiding en onderzoek worden uitgebreid. Bovendien kunnen beide ziekenhuizen door uitwisseling van stageplekken aantrekkelijke werkgevers zijn die nieuwe medewerkers boeien.

Schaarste aan artsen

ZorgSaam en UZ Gent gaan meer dan nu medisch inhoudelijk samenwerken. Voor de komende periode zal er concreet worden gewerkt aan de borging van de ziekenhuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft ondersteuning vanuit Gent bij schaarste aan artsen in Terneuzen, stages bij ZorgSaam van specialisten in opleiding zodat ze bekend raken met de Zeeuws-Vlaamse regio en een mogelijke uitbreiding van de complexere zorg bij ZorgSaam met artsen van UZ Gent. Er wordt al samengewerkt op onder andere kindergeneeskunde en orthopedie en al spreekuur in Terneuzen gedaan door de klinisch geneticus, de kindercardioloog, de neurochirurg en de gynaecoloog-oncoloog uit Gent.

ZorgSaam en UZ Gent werken al langer samen. ZorgSaam levert regionale zorg in Zeeuws-Vlaanderen en het 40 kilometer verder liggende UZ Gent biedt academische zorg, ingewikkelde diagnostiek en behandeling van zeldzame of complexe aandoeningen.

Uitzonderingsregelingen

Met de raamovereenkomst wordt de samenwerking verder geïntensiveerd, maar dat is niet eenvoudig, stellen de twee partijen. Er zijn internationale verschillen in zorgsystemen en in wet- en regelgeving. Ook de erkenning van professionals over de grenzen heen, procedures van zorgcontractering en facturatiestromen verschillen. ZorgSaam en UZ Gent willen tot uitzonderingsregelingen komen zodat mensen makkelijker de grens over kunnen.

René Smit, voorzitter raad van bestuur ZorgSaam: ”De zorg in Zeeland staat door de dubbele vergrijzing voor een enorme uitdaging de zorg toegankelijk te houden. De verdere uitbouw van onze samenwerking creëert een robuust zorgnetwerk over de grens heen. Dit garandeert voor de toekomst goede zorg dichtbij, van regionale basiszorg tot academische excellentie.”