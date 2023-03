Xonar en Mutsaersstichting fuseren om crisis jeugdzorg te lijf te gaan

Jeugdzorgaanbieders Xonar en Mutsaersstichting zijn van plan om samen te gaan. Zo kan volgens de organisaties de zorg beter worden gegarandeerd en ontstaat voor medewerkers een stabielere organisatie. Op korte termijn wordt zo ook een oplossing gevonden voor kinderen met de meest complexe problematiek die op dit moment verblijven in de medische kleuterdagverblijven (MKD’s) in Zuid-Limburg, een zorgvorm die met sluiting wordt bedreigd.

“Door regeldruk en (contraproductieve) marktwerking verkeert de jeugdzorg in Nederland momenteel in diepe crisis. XONAR in Maastricht is een voorbeeld van een organisatie in crisis”, schrijven de partijen. Volgens XONAR-bestuurder Karel Verweij zijn de problemen bij de Limburgse zorgaanbieder een teken dat er iets moet gebeuren. ” Menig jeugdzorgaanbieder heeft het individueel lastig. Beter is daarom om onder één vlag verder te gaan. Laten we de kans die zich nu voordoet samen aangrijpen. Allereerst voor de kinderen, jeugdigen en de gezinnen. Anderzijds ook voor de medewerkers.”

Banen die bij XONAR verloren gaan met de fusie worden door herplaatsing veiliggesteld, meldt Verweij. “Laten we de regie op kwaliteit van zorgverlening versterken en streven

naar toekomstbestendige jeugdzorg in Limburg. Het herstel van XONAR is goed voor de jeugd en daar draait het uiteindelijk om.”

Geen marktwerking

Volgens Matthieu Goedhart van de Mutsaersstichting zijn er twee belangrijke uitgangspunten bij de voorgenomen fusie: Moraliteit en schaalvergroting. Allereerst de morele component, waarbij de

zorg voor de cliënt voorop staat. Goedhart: “Marktwerking is niet het instrument dat past bij kinderen die zware zorg verdienen. We moeten zorgen dat niet langer verdiend wordt aan kwetsbare kinderen. Daarbij is schaalvergroting onvermijdelijk. Er zijn gewoon te weinig kinderen in Nederland om 6000 instellingen op los te laten. We moeten zuinig zijn op jeugdzorg.”

Uitnodiging

XONAR is een specialistische aanbieder van jeugdzorg met een belangrijke rol in Limburg. De organisatie heeft een omzet van circa 50 miljoen en biedt met ruim 600 medewerkers specifieke expertise en producten op 23 locaties aan ruim 2.500 unieke cliënten, gericht op onder andere verblijf, autisme, trauma, crisis, ambulante begeleiding en behandeling bij complexe opgroei- en opvoedproblemen, opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen en Vrouwenopvang & Hulpverlening.

De Mutsaersstichting is onder meer actief op de gebieden jeugdhulpverlening, jeugd-ggz, volwassenen-ggz, welzijn, opvang voor jeugdigen en jongvolwassenen waarbij passend voor de doelgroep speciaal onderwijs geïntegreerd is. De netwerkorganisatie biedt zorg aan 10.000 unieke cliënten met 1.300 medewerkers en een omzet van 81 miljoen euro. In onderaanneming gaat het om 2.500 cliënten met een omzet van 17 miljoen euro. Het werkgebied betreft Zuid-Nederland en voor hooggespecialiseerde taken is er een landelijk bereik.

Samen gaan de organisaties verder onder het label Samen Jong Geheel. Zij nodigen andere organisaties uit om zich hierbij aan te sluiten.