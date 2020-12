Voorhoedeziekenhuizen zetten versneld in op gezonde voeding

De Alliantie Voeding in de Zorg neemt via het project ‘Goede Zorg Proef Je’ met 11 ziekenhuizen een voorschot op de doelen over gezonde voeding in ziekenhuizen in het Nationaal Preventieakkoord. Ze hebben woensdag de intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in Voeding’’ getekend, waarin ze verklaren in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod te hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Het gaat om de ziekenhuizen: Amsterdam UMC (locatie AMC en Vumc), Bernhoven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, MaastrichtUMC+, Martini Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Radboudumc, Tergooi en Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Aandachtspunten

Gezonde voeding in ziekenhuizen is één van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord (NPA), dat in 2018 is ondertekend door het ministerie van VWS en 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de NVZ. De partners in het akkoord streven naar een gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers in 2025 in de helft van alle ziekenhuizen en in 2030 in alle ziekenhuizen.

“We zijn trots dat de 11 ziekenhuizen vandaag de intentieverklaring hebben getekend”, aldus Menrike Menkveld, directeur van de Alliantie Voeding: “Zij lopen vooruit op het in het preventieakkoord gestelde doel. Via Goede Zorg Proef Je delen de voorhoedeziekenhuizen kennis en expertise om andere ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland te motiveren om een gezond voedingsaanbod te realiseren. Zij doen dat onder andere in maandelijkse bijeenkomsten en met het ontwikkelen van ondersteunende tools.”

De nieuwe Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum vormt de basis voor het gezonde voedingsaanbod in de ziekenhuizen. Door zowel te werken aan het aanbod als de presentatie van gezondere producten in de ziekenhuisomgeving, wordt de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze. De Schijf van Vijf vormt de basis voor het bepalen wat een gezondere keuze is. Voor de richtlijnen voor patiënten benut Goede Zorg Proef Je de jarenlange ervaring van Ziekenhuis Gelderse Vallei.