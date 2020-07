‘Voorkom een wildgroei aan coronarichtlijnen’

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, de V&VN, en de brancheorganisatie ZorgthuisNL zeggen in Nieuwsuur dat de coronarichtlijnen tot onveiligheid in de ouderenzorg hebben geleid. De beide organisaties willen de volgende keer eigen regels maken, en niet de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgen.

Actiz neemt het op voor het RIVM. De kennis van dat instituut “was in de soms chaotische beginperiode van de crisis het enige beschikbare kompas”. Het was niet mogelijk om de ouderenzorg stil te leggen, want ouderen hebben hulp nodig. Volgens Actiz is het “achteraf gezien evident” dat niet alles goed is aangepakt. Zo was de communicatie over de regels te onduidelijk en was er een tekort aan beschermingsmiddelen. Wat toen niet goed is gegaan, kan helpen bij de voorbereiding op een tweede golf, zegt Actiz. (ANP)