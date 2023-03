Voorlopige cijfers: minder prikken gezet bij kinderen na pandemie

Nog altijd krijgen verreweg de meeste kinderen in Nederland een BMR- en DKTP-prik. Zeg: negen op de tien. Doordat sinds vorig jaar expliciet toestemming moet worden gevraagd om de vaccinatie te registreren, heeft het RIVM alleen geen exacte cijfers. Prikken die zijn gezet waarbij geen toestemming is gegeven voor registratie ervan, worden niet meegeteld in de officiële cijfers. En dus is vergelijken lastig. Het rijksinstituut weet overigens wel hoeveel en welke prikken in totaal zijn gezet, maar niet bij wie.

Lager voor baby’s

Op basis van de beschikbare data over die gezette prikken constateert het RIVM dat de deelname aan het zo genoemde rijksvaccinatieprogramma “iets lager lijkt te liggen”. Voor baby’s kan het RIVM met “meer zekerheid zeggen dat de deelname echt lager is”. (ANP)